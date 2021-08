Feuerwehreinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof: Teile aus der Fassaden gebrochen

Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat es einen Feuerwehreinsatz gegeben, berichten lokale Medien am Dienstag. Ein Teil der Fassade soll herausgefallen sein.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Die Feuerwehr in Stuttgart informierte am Dienstagmorgen laut DPA darüber, dass in der Nacht zum Dienstag Steine aus der Fassade des Bonatzbaus gefallen seien. Dabei hätten sie ein etwa zwei Mal drei Meter großes Loch hinterlassen.

Der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Mathis, twitterte, dass es vor Ort einen Einsatz der Feuerwehr gebe.

„Die Sperrung im Bereich Arnulf-Klett-Platz wird gewiss noch einige Stunden andauern.“

Später teilte er mit, dass es offenbar keine Verletzten gebe.

Medienberichten zufolge startete der Einsatz gegen 03:40 Uhr.

Fahrgäste sollen über das Gelände der Landesbank Baden-Württemberg und den Schlossgarten zu den Zügen umgeleitet worden sein.

DPA meldet ferner, dass die Feuerwehr zunächst keine Aussagen zur Ursache für den Fassadenbruch sowie einer möglichen Gefahr für die Statik habe treffen können."

