Plein: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahranfänger

Der 18-Jährige Fahranfänger fuhr mit seinem PKW die K 21 von Plein kommend in Fahrtrichtung Wittlich, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Schutzplanke kollidierte. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgetragen und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Stehen.

Am PKW entstand Totalschaden. Der 18-jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und wurde dort stationär zur Beobachtung aufgenommen.

Während der Unfallaufnahme musste die K 21 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich eine RTW-Besatzung, die SM Manderscheid, ein Abschleppunternehmen und die Polizei Wittlich.