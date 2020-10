Stolberg: Auto überschlägt sich mit 3 Menschen - Schutzengel hatten viel zu tun

Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in einem Wohngebiet auf dem Donnerberg. Der Feuerwehr Stolberg wurde ein Alleinunfall auf der Wiesenstraße mit mehreren eingeklemmten Personen gemeldet.

Vom Einsatzdisponenten wurden der Rüstzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatten sich die drei Insassen bereits selbständig aus dem Fahrzeug, welches auf dem Dach lag, befreien können. Die drei Männer wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Zwei am Straßenrand abgestellte PKW wurden ebenfalls beschädigt.

Quelle: Feuerwehr Stolberg (ots)