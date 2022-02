Anklam: LKW rutscht auf der B109 bei Klein Bünzow in einen Graben

Heute Vormittag, 22.02.2022, gegen 10:30 Uhr, ist auf der B109 ein LKW samt Sattelauflieger nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht.

Der 37-jährige polnische Fahrer des LKW war in Richtung Anklam unterwegs und wollte in der Nähe von Klein Bünzow einem entgegenkommenden LKW etwas Platz machen. Dabei fuhr der 37-Jährige nach rechts und kam auf die Bankette. Der Grünstreifen war durch den Regen der vergangenen Tage jedoch so sehr aufgeweicht, dass der LKW dort einsank und sich festfuhr. Der Fahrer hatte in diesem Fall sogar noch richtig Glück, denn sein Gespann kippte bei dem Unfall nicht um, musste aber mit einem Kran von der Unfallstelle geborgen werden.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden an der Bankette und am LKW in Höhe von ca. 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Auf der B109 kam es für die Dauer der Bergungsmaßnahmen bis ca. 14 Uhr vereinzelt zu Verkehrseinschränkungen.

Quelle: Polizeiinspektion Anklam (ots)