3. Minensuchgeschwader unter neuer Führung

Am Donnerstag, den 22. September 2022, übergibt der Kommandeur der Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Henning Faltin (50), im Marinestützpunkt Kiel um 15 Uhr das Kommando über das 3. Minensuchgeschwader von Fregattenkapitän Terje Schmitt-Eliassen (47) an Fregattenkapitän Carsten Schlüter (46).

Für Fregattenkapitän Schmitt-Eliassen geht eine Kommandeurszeit zu Ende, die vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt war. "Die Männer und Frauen des 3. Minensuchgeschwaders haben in den letzten zwei Jahren eine sehr hohe Einsatzbereitschaft gezeigt. So wurden die Einsätze und einsatzgleichen Verpflichtungen durchgängig wahrgenommen, internationale aber auch eigene Manöver mit beeindruckend vielen Einheiten absolviert oder Amtshilfe geleistet - ein herausragende Leistung meiner Soldatinnen und Soldaten." Schmitt-Eliassen wechselt nun in das Planungsamt der Bundeswehr nach Berlin.

Aus dem Verteidigungsministerium kommend, wechselt Fregattenkapitän Schlüter zurück zu den "Mineuren" an der Kieler Förde, wo er bereits Kommandant des Minenjagdboots "Sulzbach-Rosenberg" und stellvertretender Kommandeur war. Hier wird er das Kommando über die ca. 800 Soldatinnen und Soldaten des letzten deutschen Minenabwehrverbandes übernehmen. Schlüter freut sich sehr auf die Rückkehr in seine Heimatstadt und die neuen Herausforderungen als Kommandeur. "Für mich ist es ein wirklich besonderes Ereignis die Führung des 3. Minensuchgeschwaders übernehmen zu dürfen. Hier liegt meine militärische Heimat und ich freue mich sehr, wieder zurück in Kiel zu sein. Neben der Erfüllung unserer Einsatzverpflichtungen liegt mir für das kommende Jahr besonders die Fortführung unserer Ostseekooperationen am Herzen."

Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)