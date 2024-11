Bremerhaven: Öffentliche Fahndung nach Raub auf Spielhalle

Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle, der sich in der Nacht zu Montag, 14. Oktober, in Bremerhaven-Schiffdorferdamm ereignet hat, sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten.

Gegen 1 Uhr hatte der Mann die Spielhalle an der Schiffdorfer Chaussee betreten, den Angestellten mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet. Das erlangte Geld verstaute der Räuber in einem dunklen Rucksack und flüchtete wenige Minuten später über die Schiffdorfer Chaussee in westlicher Richtung.

Der Mann wird als zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß beschrieben. Er war zur Tatzeit mit einer weißen Sturmhaube maskiert und dunkel gekleidet. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera der Spielhalle fahndet die Polizei nach dem Unbekannten und fragt: Wer hat die Person in der Nacht zu Montag gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0471/953-4444 entgegen.

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)