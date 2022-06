A65-Neustadt: Von der Fahrbahn abgekommen

Am frühen Donnerstagmorgen, 16.06.2022, gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 25-jähriger VW-Golf-Fahrer die A 65 von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ca. 300m vor der AS Neustadt-Süd verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier streifte er noch die beginnende Leitplanke und geriet in den angrenzenden Straßengraben, wo der PKW zum Stillstand kam. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)