Der höchste jemals erzielte Lottogewinn in Niedersachsen

Für einen noch anonymen Spielteilnehmer aus dem Landkreis Diepholz ist wohl der größte Traum in Erfüllung gegangen: Dank der Gewinnzahlen 18-20-34-49-50 sowie der beiden Eurozahlen 7 und 8 hat er europaweit als einziger einen Volltreffer in der Gewinnklasse 1 von Europas Millionenlotterie Eurojackpot erzielt.

Mit 61.083.832,10 Euro erhält der Spielteilnehmer die höchste Gewinnsumme, die jemals in einer Lotterie in Niedersachsen erzielt wurde. Seinen Spielschein mit acht getippten Feldern gab der Glückspilz bereits am Dienstag, dem 17. November 2020, in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen ab.

Auch in der Gewinnklasse 2 von Eurojackpot darf sich ein niedersächsischer Spielteilnehmer über einen Hochgewinn freuen: Mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer korrekten Eurozahl erzielte dieser einen Gewinn in Höhe von 826.136,50 Euro. Der Glückspilz gab seinen Spielschein mit ebenfalls acht getippten Feldern zuvor mit seiner Kundenkarte LOTTO Card in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen in Braunschweig ab.

Quelle: Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (ots)