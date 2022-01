Mühlheim an der Ruhr: Mann stürzt in Baugrube

Bei Bauarbeiten ist am heutigen Samstag ein Mann in eine zirka vier Meter tiefe Baugrube gestürzt und verletzte sich dabei schwer.

Als die Einsatzkräfte um 9.16 Uhr am Kiekweg in Mülheim Heißen eintrafen bot sich folgendes Bild. Getroffen durch eine Baggerschaufel war ein Bauarbeiter in eine zirka vier Meter tiefe Baugrube gestürzt. Dabei hatte er sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der Bauarbeiter wurde vom anwesenden Rettungsdienst und Notarzt sofort medizinisch behandelt und stabilisiert.

Nach der medizinischen Versorgung wurde der Verletzte in einer Schleifkorbtrage gelagert und mit einer Drehleiter aus der Baugrube gehoben. Der Verunfallte wurde anschließend in ein Essener Krankenhaus gebracht.



Quelle: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr (ots)