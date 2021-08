Bad Salzuflen: Drei Autos brennen in Innenstadt

Am Samstagmorgen gegen kurz vor 06:00 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen zu einem PKW-Brand in die Salzufler Innenstadt in der Straße Am Herforder Tor alarmiert worden. Als die ersteintreffenden hauptamtlichen Kräfte an der Einsatzstelle ankamen, brannten drei nebeneinander geparkte Autos.

Aufgrund der Lage des Brandes in einem Innenhof, wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 2 erhöht. Die Flammen wurden mittels zwei C-Rohren sowie einem umfassenden Schaumgriff bekämpft. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auch die beiden angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Da in einem Anbau bereits die Fensterscheiben gerissen waren, wurde dieser Raum auf Rauch und Feuer kontrolliert. Die vorhandene Verrauchung wurde mit einem Überdrucklüfter aus dem Raum gedrückt. Für die rund 20 Kräfte der Feuerwehr Bad Salzuflen war der Einsatz nach gut einer Stunde beendet. Die Brandstelle ist an die Polizei übergeben worden, die zur Schadenshöhe und Brandursache die Ermittlungen aufgenommen hat.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen (ots)