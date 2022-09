Langenfeld: Cleverer Zeuge sperrte Einbrecher im Haus ein: Festnahme!

Einem aufmerksamen und klug handelnden Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Langenfeld am Dienstag (27. September 2022) einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 13 Uhr hatte ein 48-jähriger Reusrather das Wohnhaus seiner Mutter, die zu dieser Zeit außer Haus war, aufgesucht, um sich dort einen Regenschirm zu holen. Als er das Haus betrat, fiel ihm jedoch sofort auf, dass sich im ersten Obergeschoss augenscheinlich ein Einbrecher befand, woraufhin der Reusrather äußerst clever reagierte: Er schlich sich aus dem Haus seiner Mutter, alarmierte heimlich die Polizei und verriegelte Türen und Fenster des Hauses von außen - zudem hielt er das Badezimmerfenster im Blick, durch das sich der Einbrecher gewaltsam Zugang in das Haus verschafft hatte. So sperrte er den Einbrecher im Haus ein, bis die Polizei kurz darauf am Tatort eintraf.

Daher konnte die Polizei den Einbrecher "abholfertig" im Haus - resigniert auf der Treppe sitzend - antreffen, wo sich der 30-Jährige widerstandslos festnehmen ließ. Anschließend wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten feststellten, dass der Osteuropäer bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten in Erscheinung getreten ist und sogar erst vor kurzer Zeit aus der Haft entlassen worden war.

Die Konsequenzen für den 30-Jährigen:

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wird am heutigen Mittwoch (28. September 2022) einem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)