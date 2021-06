Nasa: Start einer Minotaur-Rakete mit drei Spionagesatelliten

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Dienstag drei Aufklärungssatelliten ins All geschossen. Eine Trägerrakete vom Typ Minotaur I sei vom Weltraumbahnhof Wallops im US-Bundesstaat Virginia um 15.35 Uhr MESZ problemlos abgehoben. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Die Raumapparate wurden für das Nationale Aufklärungsamt (NRO/National Reconnaissance Office) eingesetzt, teilte die Nasa mit, ohne aber auf Details einzugehen. Die Live-Sendung brach zwei Minuten nach dem Start ab, weil alle Angaben zur Mission „äußerst sensibel“ seien.

Dem NRO zufolge handelt es sich um den zweiten Start in seinem Interesse vom Raumbahnhof Wallops in den letzten zwölf Jahren. „Die Mission mit der Bezeichnung NROL-111 wird die USA und ihre Verbündeten 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr schützen“, hieß es. Das „L“ in der Abkürzung steht für „Launch“ (dt.: Start).



Northrop Grumman



Die vierstufige Minotaur-I-Rakete wurde vom US-Unternehmen Northrop Grumman entwickelt. Die Firma ist hauptsächlich auf Rüstungstechnik für die Schiff-, Luft- und Raumfahrt spezialisiert. "

Quelle: SNA News (Deutschland)