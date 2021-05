Nuess: Tresor aufgefunden - Kripo sucht Eigentümer

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen (25.05.) zum Obertorweg gerufen. Kurz vor der Einmündung in die Langemarckstraße wurde von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Neuss ein Tresor gefunden. Von dem beschädigten, weißen Wertbehältnis, das vermutlich aus einer Straftat stammt, wurde das elektronische Bedienelement an der Tür entfernt.

Bisher konnten die Ermittler der Kripo den Tresor keiner Straftat zuordnen. Sachdienliche Hinweise auf die Herkunft des Tresors oder zum rechtmäßigen Eigentümer, nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)