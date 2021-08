Bad Bentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Dieb festgenommen

Ein 31-Jähriger ist am Montagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Außerdem fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut bei dem Mann. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den 31-jährigen Bulgaren kurz vor 15 Uhr im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Der Mann war zuvor mit einem Zug aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird besonders schwerer Fall des Diebstahls in zwei Fällen zur Last gelegt. Da ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte, wurde er per Haftbefehl gesucht.

Bei der Durchsuchung des Gepäcks des 31-Jährigen entdeckten die Bundespolizisten zudem mutmaßliches Diebesgut. Neben teuren Whisky-Flaschen wurden rund 10.500 Euro an Bargeld in den Taschen des Mannes gefunden, dessen Herkunft er den Beamten nicht erklären konnte. Darunter auch diverse ungeöffnete Münzrollen. Der 31-Jährige ist wegen Diebstahlsdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Das Geld und die Spirituosen wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu der Herkunft dauern an.

Der 31-Jährige wurde heute Vormittag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

Darüber hinaus interessierten sich zwei weitere Staatsanwaltschaften für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatten den 31-jährigen Mann wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim (ots)