Mit dem Lkw gegen höhere Spritpreise

In ganz Thüringen haben am Montag rund 27.000 Menschen gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Die größten Kundgebungen gab es laut Polizei erneut in Ostthüringen. In Pößneck wurden etwa 3.000 Teilnehmer gezählt, in Altenburg 2.800 und rund 2.000 in Gera. In Saalfeld veranstalteten hunderte Auto- und Lkw-Fahrer einen bis zu zehn Kilometer langen Korso. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Steigende Preise, auch für Kraftstoff sind bei vielen das Hauptargument, sich an dem Autokorso zu beteiligen. Von Bäckern über Gerüstbauer, Dachdecker, Maler und Gärtner ist ein bunter Mix aus fast allen Bereichen des Handwerks dabei. Am Ende des Protests wird die Polizei in Saalfeld mehrere hundert Fahrzeuge gezählt haben, die sich auf gut zehn Kilometern aneinanderreihen. Organisator Steffen Teichmann aus Saalfeld, Vorsitzender der Partei Bürger für Thüringen, hofft auf Verständnis aller, denen er den Weg in den Feierabend "versaut". Es sei aber wichtig ein Zeichen zu setzen, an die Politik in Richtung Erfurt und in Richtung Berlin." Quelle: RT DE