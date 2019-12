Umfrage: Nur jeder Zehnte kauft seinen Weihnachtsbaum im Internet

Jeder zehnte Bundesbürger bestellt sich seinen Weihnachtsbaum in diesem Jahr im Internet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

18 Prozent können sich demnach vorstellen, dies künftig zu tun. Insgesamt gaben 79 Prozent der Befragten an, in diesem Jahr grundsätzlich einen Weihnachtsbaum aufstellen zu wollen. Jeder Fünfte wählt dabei den traditionellen Weg und schlägt seinen Baum im Wald selbst. 49 Prozent der Bundesbürger kaufen ihren Weihnachtsbaum im stationären Handel, also im Gartencenter, im Baumarkt oder bei einem temporären Verkaufsstand. Zehn Prozent aller Befragten gaben an, schon einmal einen Christbaum online gekauft zu haben.

Datenbasis: Bei den Internetnutzern sind es zwölf Prozent. Für die Erhebung befragte Bitkom Research im November telefonisch 1.003 Personen ab 16 Jahren in Deutschland.

Quelle: dts Nachrichtenagentur