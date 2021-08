Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz schwemmte 350 Kilogramm Weltkriegsmunition frei

Mit der verheerenden Überschwemmung Mitte Juli in verschiedenen Teilen von Rheinland-Pfalz sind etwa rund 350 Kilogramm Munition aus dem Zweiten Weltkrieg freigespült worden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Gefunden worden seien vor allem Patronen, Granaten, Pyrotechnik sowie eine Bombe, allerdings ohne Explosivstoffe, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier der Deutschen Presse-Agentur mit. Im besonders stark von der Flut betroffenen Ahrtal habe es im vergangenen Monat 22 Funde gegeben. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz habe die Munition vernichtet, sagte eine ADD-Sprecherin.

Extremer Starkregen hatte am 14. und 15. Juli an der Ahr im Norden von Rheinland-Pfalz eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt. Überschwemmt wurden auch Ortschaften in der Eifel, der Ortsteil Trier-Ehrang und Kordel im Kreis Trier-Saarburg.

Die Polizei hat wiederholt zu Vorsicht im Umgang mit freigeschwemmter Munition gemahnt. Man solle dann umgehend die Polizei verständigen, sagte Florian Stadtfeld vom Polizeipräsidium Koblenz."

Quelle: SNA News (Deutschland)