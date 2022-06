Schwelm: Unfall mit zwei leicht verletzen Personen am Bandwirker Weg

Die Feuerwehr Schwelm wurde am 15.06.2022 um 13:08 Uhr zu einem Unfall am Bandwirker Weg gerufen. An der Einsatzstelle wurde ein auf der Seite liegender PKW vorgefunden. Der Unfall ereignete sich ohne Fremdeinwirkung.

Das Fahrzeug wurde stabilisiert und die beiden Insassen über eine daneben positionierte Rettungsplattform aus dem Fahrzeug befreit. Zudem wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt.

Die geretteten Personen wurden durch zwei RTW und einen Notarzt medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Vor Ort waren fünf Einsatzfahrzeuge mit 15 Kräften zuzüglich Rettungsdienst. Auf der Wache befanden sich weitere Kräfte zur Sicherstellung des Grundschutzes. Der Einsatz war um 14:10 Uhr beendet.

Quelle: Feuerwehr Schwelm (ots)