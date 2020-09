31 Verletzte nach Unfall mit Flixbus in Mecklenburg-Vorpommern

Bei einem Busunfall auf der A 24 in Mecklenburg-Vorpommern hat es am Samstagmorgen 31 Verletzte gegeben, darunter drei Schwerverletzte. Ein Sprecher der Polizei in Rostock sagte der dts Nachrichtenagentur, bei dem verunglückten Fahrzeug habe es sich um einen Flixbus auf der Fahrt von Prag nach Hamburg gehandelt.

Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Samstagmorgen um kurz vor 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wöbellin und Hagenow. Das Fahrzeug sei von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Unfallursache werde noch ermittelt, die Richtungsfahrbahn wurde zunächst bis etwa 10 Uhr gesperrt. Quelle: dts Nachrichtenagentur