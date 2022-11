Polizei kam schwer bewaffnet: Berliner Clan-Mitglied in den Libanon abgeschoben

Am Donnerstag gegen Mitternacht nahmen schwer bewaffnete Polizisten den 40-jährigen Abdallah Abou-Chaker in Gewahrsam und schoben ihn direkt in den Libanon ab. Dort soll das mehrfach vorbestrafte Clan-Mitglied Medienberichten zufolge auf freiem Fuß sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Donnerstag gegen Mitternacht fuhren schwer bewaffnete Polizisten vor einem Café in Berlin-Charlottenburg vor und nahmen den 40-jährigen Abdallah Abou-Chaker in Gewahrsam. Er wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen direkt in den Libanon abgeschoben. Dort soll er sich auf freiem Fuß befinden. Das Mitglied des bekannten Abou-Chaker-Clans ist mehrfach vorbestraft. Unter anderem wegen Drogenhandels, Zuhälterei und räuberischer Erpressung. Zuletzt saß er Anfang des Jahres wegen des Verdachts der Zwangsprostitution und Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Er kam jedoch nach kurzer Zeit wieder frei. Auf Anfrage der Welt bestätigte die Polizei die "zwangsweise Durchsetzung einer Ausreiseverpflichtung", ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Laut dem Stern soll sich der 40-Jährige nach einer Überprüfung durch die Behörden am Flughafen von Beirut mittlerweile in Freiheit befinden. Wie der Stern weiter berichtet, seien vergangene Versuche, Abdallah Abou-Chaker abzuschieben, daran gescheitert, dass seine Staatsangehörigkeit offiziell lange Zeit als "ungeklärt" galt und der Libanon seine Aufnahme verweigerte. Laut dem Nachrichtenmagazin, das sich auf "Insider" beruft, könnten nun auch zwei jüngere Brüder von Abdallah Abou-Chaker vor einer Abschiebung stehen." Quelle: RT DE