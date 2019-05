Paderborn: Jungvogel auf der Straße gefunden

Ein gutes Auge bewies nun Isabell Marohn. Die Polizeikommissarin der Kreispolizeibehörde Paderborn entdeckte am Dienstag in der Paderborner Schulstraße einen kleinen Vogel auf dem Bürgersteig.

Einfach liegen lassen konnte sie ihn nicht. Also nahm die Polizistin, die gerade auf dem Weg zum Dienst war, den Vogel mit auf die Wache in der Riemekestraße. Dort wurde er mit Wasser versorgt und anschließend in die fürsorglichen Hände einer Tierpflegerin weitergegeben.

Quelle: Polizei Paderborn (ots)