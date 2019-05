Umfrage: Immer mehr Bürger kaufen Blumen im Internet

Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen ihre Blumen online. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Jeder vierte Online-Käufer (25 Prozent) kaufte demnach schon einmal Blumen im Internet, 2016 waren es 22 Prozent der Befragten.

Bei einer ähnlichen Befragung im Jahr 2012 hatten nur elf Prozent angegeben, Blumen im Netz zu kaufen. Beim Online-Blumenkauf gibt es laut Bitkom kleine Unterschiede zwischen Männern und Frauen: So gaben 22 Prozent der Männer und 28 Prozent der Frauen an, schon einmal Blumen online gekauft zu haben. Das Alter der Kunden spielt dagegen kaum eine Rolle: Der Umfrage zufolge hatten erst 15 Prozent der 14- bis 29-Jährigen Blumen oder Pflanzen online bestellt. Bei den 30- bis 49-Jährigen waren es 28 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 30 Prozent. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen waren es 26 Prozent. Für die Umfrage befragte Bitkom Research 1.086 Internetnutzer ab 14 Jahren, darunter 1.054 Online-Käufer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur