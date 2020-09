Neubrandenburg: Polizei blinkt dreisprachig

BITTE FOLGEN, FOLLOW ME, POLICJA, JEDZ ZA NAMI - im Osten des Landes blinken die Streifenwagen der Landespolizei nun in drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Polnisch. Die Volvos sind im Bereich der Reviere Ueckermünde, Pasewalk und Heringsdorf (Insel Usedom) mit der Laufschrift unterwegs.

Die Möglichkeit, polizeiliche Botschaften oder Aufforderungen mehrsprachig mitzuteilen, ist vor allem im grenznahen Raum und in stark touristisch geprägten Regionen wichtig und soll der Verkehrssicherheit dienen. Neben der oben genannten klassischen Aufforderung gibt es auch dreisprachige Hinweise wie "Stau" oder "Kolonne Überholverbot". Entsprechendes Bildmaterial ist dieser Pressemitteilung beigefügt.

Das Verkehrssicherheitsprojekt soll die deutsch-polnische Zusammenarbeit fördern und die Verkehrssicherheit auf den grenzüberschreitenden Strecken in Westpommern und Mecklenburg-Vorpommern erhöhen. Das Projekt wird durch das EU-Kooperationsprogramm "Interreg" gefördert und finanziell unterstützt. Ein weiteres Ergebnis des Programms ist ein deutsch-polnischer Flyer zu den wichtigsten deutschen Verkehrsregeln. Zielgruppe dabei sind polnische Touristen, die sich in der Urlaubssaison in Deutschland aufhalten.

Zudem verbindet die KWP Stettin und das Polizeipräsidium Neubrandenburg seit Jahren eine weit über vertragliche Vereinbarungen hinausgehende enge Kooperation. Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch und der bis vor wenigen Monaten amtierende Kommandant Jacek Cegieła gelang es in freundschaftlicher Verbundenheit, die Zusammenarbeit beider Polizeibehörden weiter auszubauen. So wurden zum Beispiel die Anzahl der gemeinsamen Streifen erhöht und größere gemeinsame Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Quelle: Polizeipräsidium Neubrandenburg (ots)