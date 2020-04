Wassenberg: Kaninchen ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen

Während einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg am Samstag, 18. April, gegen 19.20 Uhr, an der Straße Katschbruch mehrere weiße Kaninchen im Gebüsch. Als sie genauer hinsahen, mussten sie feststellen, dass die Tiere offenbar ausgesetzt worden waren. Drei Kaninchen waren bereits verendet.

Acht Tiere, darunter ein trächtiges Weibchen und vier Jungtiere (etwa 2 Wochen alt) waren zwar dehydriert aber noch munter. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern gelang es den Beamten die Kaninchen einzufangen. Eine Frau stellte eine Transportbox zur Verfügung, in der sie die Tiere dann zum Tierheim brachte. Hier wurden sie untersucht und behandelt und können hoffentlich bald in gute Hände abgegeben werden. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zur Klärung des Geschehens werden Zeugen, die Hinweise auf den bisherigen Halter geben können, gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

Quelle: Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)