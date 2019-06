Luna, Balu und Emma - Das sind die beliebtesten Hundenamen

Luna ist der beliebteste Name für Hündinnen der CHECK24-Kunden. Rüden werden von Kunden am häufigsten Balu genannt. Mit Emma, Oskar und Lotte tauchen in den Top Ten Namen auf, die auch unter den beliebtesten Menschennamen zu finden sind.

"Die Überschneidung zwischen beliebten Hunde- und Menschennamen ist kein Zufall", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Tierhalterhaftpflicht-versicherung bei CHECK24. "Für viele Hundebesitzer nimmt der vierbeinige Begleiter einen hohen Stellenwert ein." Luna, Balu und Emma sind rasseübergreifend beliebt. Es gibt aber auch Besonderheiten. Die absolute Nummer eins bei männlichen Schäferhunden ist Rex. Auch die Namen Henry und Frieda tauchen jeweils nur bei einer Rasse auf - Henry bei den männlichen Möpsen, Frieda bei den Dackel-Hündinnen. Bei Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung verlangen Versicherer die Angabe eines Hundenamens zur Identifizierung. Diese Angaben hat CHECK24 für alle Versicherungsabschlüsse 2018 betrachtet. Popkultur als Inspiration für Haustiernamen Die Betrachtung aller im Jahr 2018 über CHECK24 abgeschlossenen Hundehaftpflichtversicherungen bringt auch ein paar Kuriositäten hervor. So scheint die gerade zu Ende gegangene Dramaserie "Game of Thrones" für einige Hundebesitzer Inspirationsquelle gewesen zu sein. Die Namen Arya, Sansa und Khaleesi - allesamt zentrale Figuren der Serie - finden sich unter den Hundenamen wieder. Aber auch Frodo und Bilbo aus "Herr der Ringe" oder Luke und Leia aus "Star Wars" tauchen häufiger auf. Labrador ist die beliebteste Hunderasse Der Labrador ist die beliebteste Hunderasse der CHECK24-Kunden. 10,8 Prozent der 2018 über das Vergleichsportal abgeschlossenen Hundehaftpflichtversicherungen entfielen auf diese Rasse. Es folgen die Französische Bulldogge und der Chihuahua.* *weitere Infos zu den beliebtesten Rassen unter: http://ots.de/AGUYgy **Übersicht zur Versicherungspflicht für Hunde unter https://www.check24.de/hundehaftpflicht/hundeverordnung-hundegesetz/ Quelle: CHECK24 GmbH (ots)

