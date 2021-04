Dormagen, Neuss: Taschendiebe trieben in Supermärkten ihr Unwesen - Achten Sie beim Einkaufen auf Ihre Wertsachen!

Am Mittwoch (07.04.) und Donnerstag (08.04.) kam es in Neuss und Dormagen zu Taschendiebstählen in Verbrauchermärkten. Am Donnerstag (08.04.), gegen 13:45 Uhr, wurde einer 76-jährigen Meerbuscherin in einem Discounter an der Normannenstraße in Neuss die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen.

Eine 71-Jährige erschien an der Polizeiwache in Dormagen und meldete den Diebstahl ihrer Geldbörse. Sie berichtete, dass ihr braunes Portmonee am Mittwochabend (07.04.), gegen 19 Uhr, in einem Supermarkt an der Lübecker Straße entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind überall unterwegs. An Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, sind regelmäßig auch Taschendiebe unterwegs. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können. Taschendiebe lassen sich manchmal am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden dabei aber den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)