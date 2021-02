Mainz: Gummipuppe sorgt für größeren Einsatz

Am Freitagnachmittag teilte ein besorgter Spaziergänger einer Polizeistreife mit, dass an der Nato-Rampe in Mainz-Laubenheim ein nackter, lebloser Körper unmittelbar am Rheinufer liege. Aufgrund dieser Information wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen, die Kriminalpolizei, ein Notarzt, die Berufsfeuerwehr Mainz sowie die Wasserschutzpolizei zur genannten Örtlichkeit beordert.

Die Einsatzkräfte konnten den "Torso" zeitnah auffinden. Schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Menschen, sondern um einen täuschend echt aussehenden Unterleib einer Gummipuppe handelte. Daher konnte Entwarnung gegeben und die Einsatzkräfte entlassen werden. Die Gummipuppe wurde anschließend entsorgt.

Quelle: Polizeipräsidium Mainz (ots)