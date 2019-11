Dillenburg-Frohnhausen: Vandalen fällen Weihnachtsbaum

--Unbekannte vergriffen sich an dem vor der ehemaligen Schule "Am Brunnen" aufgestellten Weihnachtsbaum. Zwischen Samstagmittag (23.11.2019) und Sonntagfrüh (23.11.2019) sägten die Täter die etwa acht Meter hohen Nordmanntanne in einer Höhe von rund 1,20 ab.

Der Baum stürzte auf den Gehweg. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Weihnachtsbaumfäller am Wochenende beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070. Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill (ots)

Anzeige: