Rechtsmotivierte Aktion "Schwarze Kreuze" im Emsland und der Grafschaft Bentheim

Durch aufmerksame Einsatzstreifen der Polizei wurden am Samstagabend und am Sonntag im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim verteilt zahlreiche schwarze Kreuze festgestellt. Bei diesen hölzernen Kreuzen handelt es sich um die Aktion "Schwarze Kreuze", die von Akteuren der rechten Szene initiert wird.

Jährlich wiederkehrend wollen Anhänger der rechten Szene am 13.07. damit an die Menschen erinnern, die Opfer von Straftaten wurden, die sie als "Ausländergewalt" bezeichnen. Die festgestellten Kreuze wurden von der Polizei entfernt. Wenn aufmerksame Bürger weitere Kreuze sichten oder Personen festgestellt haben, die mit den aufgestellten Kreuzen in Zusammenhang stehen, melden sie dies bitte ihrer zuständigen Polizeidienststelle. Ob möglicherweise Vorschriften des Ordnungswidrigkeitenrechts verletzt wurden, wird zur Zeit geprüft.



Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)