Kassel-Jungernkopf: Müllentsorgung auf den Gleisen

Eher ein Dummejungenstreich und nicht zur Nachahmung empfohlen, war das Werk von bislang Unbekannten, die am Haltepunkt Kassel-Jungfernkopf Sperrmüll auf den Gleisen deponiert haben.

Tisch und Stühle auf den Gleisen

Am Fronleichnam (11.6.) musste der Triebfahrzeugführer einer Regiotram, beim Halt an der Haltestelle Kassel-Jungfernkopf, eine Zwangspause einlegen. Ein Tisch, zwei, Stühle, ein Mülleimer und ein Mietfahrrad ragten in das Fahrprofil der Bahnstrecke und hinderten die Bahn somit an der Weiterfahrt. Eine Schnellbremsung war nicht erforderlich, da die Bahn ohnehin halten musste. Verletzt wurde auch niemand.

Verspätungen für nachfolgenden Zugverkehr

Durch das Hindernis verspäteten sich sechs nachfolgende Bahnen um jeweils 10 Minuten. Bundespolizisten und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG räumten die Hindernisse aus dem Gleisbereich. Anschließend konnten die Bahnen wieder rollen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel (ots)