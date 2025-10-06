Wissens-Revolution: „Truth Engine“ soll Informationsmonopol brechen

Der Deutschland-Kurier berichtet, Elon Musk wolle Milliarden in eine politisch „ausgewogene“ Enzyklopädie investieren. Bereits zuvor hatte Musk Wikipedia Voreingenommenheit vorgeworfen und zu einem Spenden-Boykott aufgerufen.

Im Artikel ist von einem auf xAI basierenden Projekt „Grokipedia“ die Rede und von einer „Truth Engine“ als Leitidee. Konkrete Produkt- oder Zeitpläne bleiben jedoch offen; die Darstellung ist als politische Positionierung zu werten. Hintergrund: Seit Monaten attackiert Musk redaktionelle Praktiken von Wikipedia und nutzt X als Verstärker.

Unabhängig davon arbeiten Community und Stiftungen bei Wikipedia an Neutralitätsregeln, die regelmäßig für Streit sorgen. Ob ein Musk-Lexikon entsteht und wie es kuratiert würde, ist unklar. Tech-Beobachter rechnen eher mit Features innerhalb des X-/xAI-Ökosystems als mit einer völlig separaten Plattform.

Quelle: ExtremNews



