2. Treffen von UBSKM und EKD zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche

Am Montag (2.9.2019) sind in Berlin erneut die Mitglieder des Beauftragtenrates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig, und der bei seinem Amt eingerichteten Arbeitsgruppe "Aufarbeitung Kirchen" zu einem Arbeitstreffen zusammengetroffen.

Im Vordergrund des zweiten Treffens stand die Fortsetzung der Arbeit an den Eckpunkten zu strukturellen Grundlagen der unabhängigen Aufarbeitung von sexueller Gewalt im evangelischen Bereich. Zudem wurden die Sicherstellung einer umfassenden Betroffenenbeteiligung eingehend erörtert sowie Forschungsfragen thematisiert. Das Gespräch fand in einer sehr konstruktiven Atmosphäre statt. Zwischen allen Teilnehmenden konnte Einvernehmen hergestellt werden, dass etliche Fragen zum Thema Aufarbeitung bis Ende des Jahres gemeinsam geklärt werden. Im Dezember 2018 hatten sich der Unabhängige Beauftragte und die EKD unter EKD-Ratsmitglied Bischöfin Kirsten Fehrs, Sprecherin des EKD-Beauftragtenrates, darauf verständigt, Eckpunkte zu Kriterien und Standards einer unabhängigen Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche gemeinsam in den Blick zu nehmen. Ein erstes Arbeitstreffen fand im März 2019 statt. Quelle: EKD Evangelische Kirche in Deutschland (ots)

Anzeige: