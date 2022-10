In Berlin-Lankwitz werden schon Weihnachtspäckchen gepackt: Freiwillige für die Weihnachtswerkstatt gesucht

Zigtausende Kuscheltiere, Hygieneartikel, Schulmaterialien, Accessoires und Spielzeug stehen bereits Mitte Oktober als Weihnachtsgeschenke in einer Lagerhalle in Berlin-Lankwitz bereit. Bald sollen sie von Freiwilligen in Geschenkkartons der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" gepackt werden.

Die 12.000 Schuhkartonpakete, die vom 27.-29. Oktober in der sogenannten Weihnachtswerkstatt vorbereitet werden sollen, werden von Spendern online gespendet. "Wer keine Zeit hat, selbst einen Schuhkarton zu befüllen, nutzt diese Möglichkeit, um mit wenigen Mausklicks einem Kind eine Freude zu bereiten und ihnen auf diese Weise Gottes Liebe nahezubringen", erklärt Sylke Busenbender, Vorstand der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse.

"Um diese Online-Schuhkartons dann zu packen, brauchen wir noch knapp 100 Freiwillige." Anmelden kann man sich einfach unter weihnachtswerkstatt.de. Ab Mitte November sollen am gleichen Ort dann bis zu 280.000 Päckchen versandfertig gemacht werden, die Spender aus ganz Deutschland gepackt haben. Auch dafür sucht Samaritan's Purse noch tausende Freiwillige sowie Mitarbeiter in den Bereichen Logistik und Teamleitung. Die Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse erreicht jedes Jahr rund zehn Millionen Kinder in etwa 100 Ländern. Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen verteilen die Päckchen zielgerichtet an bedürftige Mädchen und Jungen. Im Rahmen eines kindgerechten Rahmenprogramms bringen sie ihnen dabei die Weihnachtsbotschaft von Gottes grenzenloser Liebe näher. Quelle: Samaritan's Purse e. V. (ots)