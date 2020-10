Niederrhein-Therme untersagt knappe Bikinis aus Rücksicht auf andere Kulturen

Die Niederrhein Therme in Duisburg hat Bikinis mit wenig Stoff verboten und somit für einen Shitstorm im Netz gesorgt. Das Bad wehrt sich jedoch, wie das russische online Magazin "Sputnik" schreibt.

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: " „Wir sind ein Standort, wo viele Kulturen aufeinandertreffen. Freizügigkeit wird nicht immer von allen Besuchergruppen toleriert“, sagte eine Sprecherin der Niederrhein-Therme der Regionalzeitung „WAZ“.

Künftig würden Mitarbeiter zu leicht bekleidete Frauen auf das Verbot hinweisen. Die Besucherinnen müssten ihre Badebekleidung dann wechseln. Anderenfalls würden diese Badegäste aufgefordert, die Niederrhein-Therme zu verlassen und bei einem „nächsten Besuch angemessene Badekleidung zu tragen.“

Auf Hinweisschildern im Bad stehe nun: „Im Interesse aller anwesenden Gäste weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass unzureichende Badekleidung (String-Tangas, Brazilian Bikinis, etc.) in unserer Therme nicht gestattet sind“.

Doch kein Verbot in Bädern? Therme erklärt



Die Entscheidung des Bades stoße jedoch auf harsche Kritik: Wann sei ein Bikini zu knapp? Wer solle das entscheiden?

Die Therme, die zur Freizeit-Metropole Ruhr gehört, fühlt sich jedoch missverstanden und erklärte, dass die Badeordnung fordere, dass der Schambereich eines Badegastes im Nicht-FKK-Bereich bedeckt sein müsse. „Dies bedeutet definitiv Kein Verbot für Bikinis, Tankinis oder Ähnliches in unseren Bädern und so auch nicht in der Niederrhein-Therme im Revierpark Mattlerbusch“, sagt Geschäftsführer Jürgen Hecht. Eine reduzierte Badekleidung sei heute Bestandteil des Modespektrums, die teilweise in den hauseigenen Shops auch selber zum Verkauf angeboten würde."

Quelle: Sputnik (Deutschland)