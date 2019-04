Deutscher Soldat in Frankreich für Tapferkeit ausgezeichnet

Jean-Luc Marx, der Präfekt von Grand-Est, hat am 10. April in Illkirch-Graffenstaden Stabsunteroffizier Rafael R. für die Rettung französischer Zivilisten aus dem Rhein mit der Médaille de bronze pour Actes de Courage et Dévouement ausgezeichnet. "Diese Auszeichnung wird nur vergeben, wenn jemand unter Einsatz des Lebens große Tapferkeit beweist", würdigte der Präfekt den Mut des Soldaten vom Jägerbataillon 291.

Der in Frankreich stationierte Soldat war auf dem Rückweg ins Elsass, als er auf der Höhe Lahr/Gerstheim an einen Unfallort kam: Ein Fahrzeug hatte das Brückengeländer der Rheinbrücke durchbrochen. Das Auto war mitsamt Insasse schon im kalten Wasser des Rheins versunken und nur durch die Scheinwerfer noch erkennbar. Rafael R. hielt daraufhin eine weitere Autofahrerin an, bat sie den Rettungsdienst zu alarmieren und sprang ins Wasser. Zum Gesamtbeitrag: https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.april2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBB6DNT251DIBR Quelle: Presse- und Informationszentrum des Heeres (ots)

