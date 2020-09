Studie Kaffee: Kaffeetrinken fördert die Gemeinschaft

In Zeiten, in denen die Menschen näher zusammenrücken, kann auch Kaffee ein verbindendes Element sein. Das hat eine neue YouGov-Studie[1] unter Kaffeetrinkern ergeben, die Nespresso im Vorfeld des "Internationalen Tag des Kaffees" am 1. Oktober in Auftrag gegeben hat.

In Gesellschaft Kaffee zu trinken, ist vielen Befragten wichtig: 38 Prozent gaben an, dass der gemeinsame Kaffee die Gemeinschaft mit Familie, Freunden oder Kollegen fördere. 42 Prozent haben 2020 mehr Zeit mit der Familie zu Hause verbringen können als im Vorjahr. Die Marktforscher haben auch herausgefunden: "Geschmack" mit 79 Prozent, "gute Qualität" mit 63 Prozent und eine "unkomplizierte Zubereitung" mit 37 Prozent sind die Top-3-Kriterien, auf die es den Kaffeekonsumenten in erster Linie ankommt. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt für mehr als jeden fünften Kaffeetrinker eine wichtige Rolle: Etwa ein Viertel (22 Prozent) finden "Darauf kommt es an". Datenbasis: [1] Befragt wurden 2.197 Teilnehmer in Deutschland im September 2020, davon gaben 80% der Befragten an, Kaffeetrinker zu sein. Quelle: Nespresso Deutschland GmbH (ots)