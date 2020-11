Groß Offenseth-Aspern: SUV nach Diebstahl in Hamburg im Waldstück aufgefunden

Die Kriminalpolizei in Elmshorn bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Diebstahls eines SUVs der Marke Audi. Am Mittwoch (28.10.2020) wurde gegen 08:55 Uhr durch einen Zeugen ein ausgeschlachteter Audi gefunden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Elmshorn aufgenommen.

Es konnte mittlerweile ermittelt werden, daß der Audi Q5 in der Zeit 26.10.2020, 13:00 Uhr bis 27.10.2020, 11:00 Uhr in Hamburg entwendet wurde. Die Ermittler der Elmshorner Polizei fragen: Wer kann Hinweise zum ausgeschlachteten Fahrzeug geben oder wer hat zwischen der Diebstahlszeit und dem Auffindezeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Waldstück zwischen Groß Offenseth-Aspern und Lutzhorn machen können? Hinweise sind an die Polizei in Elmshorn unter der Rufnummer 04121- 803 -0 zu richten. Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg (ots)