Bremerhaven: "Piet" ist ein Weibchen und heißt nun "Pieta"

Viel zu selten ergeben sich für Polizisten Augenblicke, in denen ausschließlich zufriedene Gesichter nach Einsatzende zu verzeichnen sind. Aus diesem Grund freut sich die Bremerhavener Polizei ganz besonders über eine positive Nachricht aus der Seehundstation Norddeich.

Am Dienstag, 26.10.2021, entdeckte eine Passantin an der Uferböschung der Straße Am Seedeich einen kleinen Seehund. Das offensichtlich erschöpfte Jungtier wurde von den Streifenpolizist:innen in Sicherheit gebracht und den Mitarbeiter:innen der Seehundstation übergeben. Spontan erhielt der Seehund am "felsigen" Einsatzort den Namen "Piet" - laut Internet hat dieser Name seinen Ursprung im griechischen Namen Petros: Das bedeutet Fels/Stein. Von den Fachleuten erfuhren die Polizeibeamt:innen, dass die stürmischen Wetterbedingungen den Tieren einiges abverlangt hatten. Überwiegend brauchen die Tiere in solchen Situationen Ruhe zur Erholung. Sie sind nicht mehr vom Muttertier abhängig und müssen nicht in jedem Fall aufzogen werden.

Wie sich herausstellte, war Piet ein Weibchen und sie wurde kurzerhand in Pieta umbenannt. Außerdem erreichte die nachfolgende Grußmeldung die Ortspolizeibehörde Bremerhaven: "Moin aus Norddeich, gute Nachrichten von Pieta. Ihr geht es sehr gut, sie frisst ordentlich und hat schon einiges an Gewicht zugenommen. Ihre Lungenentzündung hat sie gut überstanden, und sie wird in den nächsten Tagen eines der großen Becken beziehen. Eine Weile wird es sicher noch dauern, bis wir sie wieder zurück in die Nordsee entlassen können, aber wir sind sehr zuversichtlich bei ihr. Liebe Grüße aus der Seehundstation."

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven sagt DANKE und sendet ganz herzliche Grüße zurück!

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)