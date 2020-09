Worms: Umgekippter Kartoffeltransport führt zur Vollsperrung der B 9

Am Samstag, den 26.09.2020 gegen 18:53 Uhr, befuhr ein einunddreißig Jahre alter Mann aus Gimbsheim die Bundesstraße 9 in Worms mit einem Traktor und zwei Anhängern in Fahrtrichtung Mainz. An der Einmündung "Am Rhein" leitete der Fahrer einen Bremsvorgang ein, da die Ampelanlage im Begriff war, rot zu werden.

Hierbei blockierten die Hinterräder der Traktors, sodass die beiden mit Kartoffeln beladenen Anhänger ins Schlingern gerieten und einer davon schließlich umkippte. Ein Großteil der geladenen Kartoffeln verteilte sich auf der Fahrbahn der Bundesstraße, sodass diese für die Bergung des Anhängers und die Säuberung der Fahrbahn für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden musste. Glücklicherweise kamen weder der Traktorfahrer noch andere Personen zu Schaden. Am umgekippten Anhänger entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Quelle: Polizeidirektion Worms (ots)