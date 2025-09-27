Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Celle: Vandalismus in Celle: Beschädigung eines Buswartehäuschens an der Wittinger Straße

Celle: Vandalismus in Celle: Beschädigung eines Buswartehäuschens an der Wittinger Straße

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 15:25 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wittinger Straße zu einer mutmaßlichen Vandalismushandlung. Unbekannte zertrümmerten die Seitenscheibe eines Buswartehäuschens.

Die Tat ereignete sich offenbar zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen; Hinweise auf den genauen Tathergang liegen bislang nicht vor.
Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Celle (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte athlet in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige