Bremerhaven: Zeuge überrascht mutmaßliche Diebe

Der Polizei liegt vermeintliches Diebesgut vor, das womöglich von einem Einbruch in eine Gartenlaube stammt. In der Nacht zu Dienstag, 21.07., überraschte ein Zeuge zwei mutmaßliche Diebe in einem Schrebergartenverein in Lehe. Der 38-jährige Mann spazierte gegen 00:50 Uhr die Straße Neue Aue entlang.

Als ihm in Höhe der Straße Am Twischkamp zwei Personen entgegenkamen, leuchtete der Mann mit einer Taschenlampe auf sie. Dabei erschrak einer der Tatverdächtigen. Er rief "Polizei", woraufhin beide in Richtung Batteriestraße flüchteten. Dabei zogen sie einen Fahrradanhänger mit sich, aus dem während der Flucht ein Rasentrimmer und zwei Gartenfiguren auf den Boden fielen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wem das vermeintliche Diebesgut (siehe Abbildung) gehört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0471/ 953-3221 entgegen. Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)