In Malawi entsteht erste Schule aus dem 3D-Drucker

In dem afrikanischen Staat Malawi ist mit einem 3D-Drucker in Rekordzeit eine Schule errichtet worden. In nur 18 Stunden soll der Drucker die Wände hochgezogen haben. Die Unternehmen, die hinter der Arbeit stehen, versprechen sich von der Technologie eine deutliche Beschleunigung des Baus von Schulen und Häusern in diversen afrikanischen Staaten. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "In nur 18 Stunden Bauzeit wurde in dem Dorf Kalonga im afrikanischen Staat Malawi eine Schule mit der 3D-Druck-Technologie errichtet. Genau genommen, hat eine bewegliche Düse die Wände des Gebäudes Schicht für Schicht aufgetragen: Der Bau wurde durch das Gemeinschaftprojekt „14Trees“ des Baustoffproduzenten Holcim mit Hauptsitz in der Schweiz und der britischen Organisation für Entwicklungszusammenarbeit Commonwealth Development Corporation (CDC) ermöglicht. „14Trees“ versucht, dem Mangel an Behausungen und Schulen in Malawi und anderen afrikanischen Staaten mit der neuen Baumethode zu begegnen, die Bauzeiten verkürzen sowie Materialeinsatz und Kosten verringern soll. Zum Einsatz kam im afrikanischen Dorf ein dänischer 3D-Drucker. Allein in Malawi fehlen Unicef-Schätzungen zufolge 36000 Klassenzimmer, die Baudauer aller notwendigen Gebäude mit konventionellen Mitteln wird auf 70 Jahre veranschlagt. Laut „14Trees“ kann diese Zeit mit 3D-Druck auf zehn Jahre zusammenschrumpfen." Quelle: SNA News (Deutschland)