Ratingen: Polizei fasst mutmaßliche osteuropäische Einbrecher

In Ratingen hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag (17. November 2022) zwei mutmaßliche osteuropäische Einbrecher gefasst. Bei der Fahndung nach dem Duo war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:35 Uhr war ein Anwohner der Oberstraße wegen eines lauten Geräuschs aus seinem Schlaf gerissen worden. Als er aus seinem Fenster nach dem Rechten schaute, sah er zwei Männer, die fluchtartig von einem dortigen Handyladen davonrannten. Gleichzeitig löste die Alarmanlage des betroffenen Geschäfts aus - woraufhin der Zeuge richtig reagierte und die Polizei alarmierte.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein - und setzte hierbei neben einem Personenspürhund auch einen Polizeihubschrauber ein. Mit Erfolg, denn die Polizeibeamten der Fliegerstaffel konnten aus der Luft einen der verdächtigen Männer feststellen, der sich unter einer Hecke in einem Garten an der Brunostraße versteckt hatte.

Kurz darauf konnten die Polizisten aus dem Wach- und Wechseldienst den Tatverdächtigen an der Örtlichkeit antreffen und festnehmen. Bei einer weiteren Absuche stießen sie dann auch noch auf den Komplizen, der sich in einem Nachbargarten versteckt hatte.

Anschließend wurden die beiden 48 und 30 Jahre alten Osteuropäer, die sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhalten, vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Hier wurden entsprechende Verfahren gegen die Tatverdächtigen eingeleitet. Aktuell wird noch geprüft, ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Unterdessen ergaben Ermittlungen an dem Handyladen, dass die dortige Schaufensterscheibe eingeschlagen worden war. Es entstand hierbei ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)