Celle: Falschparker behindern Feuerwehr

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Celle zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Rundestraße in der historischen Altstadt der Residenzstadt alarmiert. Hier war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Zur Rettung des Patienten aus dem Obergeschoss wurde eine Drehleiter der Feuerwehr benötigt.

Die Einsatzfahrt der Feuerwehr endete jedoch abrupt in der Altstadt, denn falsch parkende Fahrzeuge im Bereich des "Kleinen Plan" in der Zufahrt zur Mauernstraße machten eine Weiterfahrt unmöglich. Beherzt stieg die Besatzung aus ihrem Fahrzeug, suchte in den umliegenden Gastronomiebetrieben nach den Fahrzeughaltern der falsch abgestellten Pkws und konnte einen Fahrer ausfindig machen. Dieser entfernte sein Auto umgehend. Eine erhebliche Verzögerung für die Einsatzkräfte! Zum Glück wurde der Patient in diesem Fall bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr appelliert an alle Verkehrsteilnehmer die Regeln zu beachten, Rettungswege freizuhalten und ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß abzustellen. Im Einsatz kann jede Sekunde zählen, um Menschenleben zu retten! Quelle: Freiwillige Feuerwehr Celle (ots)