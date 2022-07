Rinteln: Entsorgung abgelaufener Corona-Tests

Am 01.07.2022 wird bekannt, dass bislang unbekannte Personen einen Müllsack mit diversen abgelaufenen Corona-Tests in der Hauptstraße Höhe Friedhof in Rinteln Todenmann entsorgt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751 / 9545-0 zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)