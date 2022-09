Sandkastenspiele als Vorboten der P(l)andemien

Die Frage, wie man bei der WHO gerade auf die Affenpocken als nächste P(l)andemie gekommen ist, steht für kritische Geister und tagesschau-Verweigerer im Raum. In dem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass im März 2021 eines der berüchtigten globalen Sandkastenspiele stattfand, mit dessen Hilfe seit Jahrzehnten systematisch die Reaktionen und Zusammenarbeit der Nationen auf einen länderübergreifenden Ausbruch geübt und regelrecht programmiert wird. Dies berichtet der Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de".

Weiter berichtet Tolzin: "Ebenso, wie bei der Covid-19-Plandemie (Event 201), ging der Ausrufung einer "Gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite" aufgrund der sogenannten Affenpocken durch die Weltgesundheitsbehörde WHO ein Planspiel voraus: Das Thema dieser von der Münchner Sicherheitskonferenz und der „Nuclear Thread Initiative“ (NTI) organisierten Tagung im März 2021 waren - die Affenpocken!

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eine Stiftung und eine sogenannte „Privat-Public-Partnerschaft“, d. h. es sind deutsche Regierungsstellen und private Stiftungen sowie Konzerne und andere Nichtregierungsorganisationen unter den Sponsoren zu finden. Ähnliches gilt für NTI, nur ist es auf deren Webseite etwas mühsamer, die Sponsoren ausfindig zu machen. Jedenfalls gibt es eine Zusammenarbeit u. a. mit der Weltbank und mit der Bill & Melinda Gates Stiftung. Auf devex.com findet man dann folgende Aussage:

"Während der letzten zehn Jahre erhielt NTI Spenden diverser amerikanischer Philanthropen, darunter Warren Buffet, Fred Iseman, Peter G. Petersen, George Russel und Ted Turner. Außerdem bekamen sie bedeutsame Unterstützung von Stiftungen wie die Carnegie Corporation of New York, die Bill & Melinda Gates Stiftung, die John D. & Catherine T. MacArthur Stiftung, die Rockefeller-Stiftung, dem Skoll Global Threats Fonds und der Google Stiftung." Damit ist ein bemerkenswerter Teil der "üblichen Verdächtigen", die aus Sicht vieler Kritiker für eine bestimmte geopolitische Politik stehen, wonach die Position der USA als unangefochtener globaler Wächter „westlicher demokratischer Werte“ gefestigt werden muss, weil die Welt ansonsten angeblich im Chaos versinken würde.

Die Ziele dieser NGO’s sind nach außen hin edel und unterstützenswert, geht es doch angeblich um die Verringerung der Risiken von Terror, Krieg und Atomaren Katastrophen. Ich schreibe "angeblich", denn tatsächlich geht es um militärische, wirtschaftliche und politische Dominanz. Das sind Ziele, die mit den offiziellen Zielen der WHO nicht deckungsgleich sind, nämlich dem gesundheitlichen Wohl aller Völker auf diesem Planeten.

Die WHO hat, wie die von ihr ausgerufenen Pandemien spätestens seit SARS 2003 zeigen, die Möglichkeit, jederzeit auf jedem Ort der Welt durch die Forcierung bestimmter PCR-Tests eine angebliche Epidemie oder Pandemie zu starten und auf diesem Wege dafür zu sorgen, ganze Nationen an den Pranger zu stellen, ihre Grenzen zu schließen und sie wirtschaftlich zu ruinieren. Die Macht, die die WHO geopolitisch darstellt, ist somit nicht zu unterschätzen! Wer dieses Potenzial nicht sehen kann oder will, den halte ich - sorry - für naiv.

Um richtig einschätzen zu können, ob das reine Verschwörungstheorie ist, sollte man sich einmal grundsätzlich mit der Frage auseinandergesetzt haben, welchen Stellenwert sorgfältig durchgeführte Differenzialdiagnosen oder der umstrittene PCR-Test im Gesundheitswesen haben. Die Art von Diagnosestellung, die von der Pharmaindustrie, der WHO und gewissensupprimierten Ärzten bevorzugt wird, ist aus meiner Sicht nicht nur wertlos, sondern für Patienten sogar lebensgefährlich. Sie ist allenfalls für Menschen geeignet, die gewillt sind, wenig elegant das Zeitliche zu segnen.

Um zurück zu den Sandkastenspielen vom März 2021 zu kommen: Dort waren ausgerechnet die Affenpocken der wichtigste Spielstein. Und: Ausgerechnet der 15. Mai 2022 war das fiktive Ausbruchsdatum.

Die erste WHO-Meldung zur tatsächlich gestarteten Affenpocken-Plandemie ging am 16. Mai 2022 heraus, also mit nur einen einzigen Tag Verzögerung. Kann das noch Zufall sein?

Hier an Absicht zu glauben, setzt einen natürlich sofort dem Verdacht aus, ein "Verschwörungstheoretiker" zu sein. Aber wie das Sprichwort schon sagt: „Paranoid zu sein bedeutet nicht automatisch, dass man nicht verfolgt wird.“

Nun, jedenfalls konnte die WHO, falls tatsächlich eine Absicht hinter der Wahl der Affenpocken als nächste Pandemie steckt, relativ sicher sein, dass die Gesundheitsbehörden in vorausschaubarer Weise reagieren würden."

