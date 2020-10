Sindelfingen: Schlangenfund im Maurener Weg

Am Donnerstagabend meldete sich ein 31-jähriger Mann telefonisch beim Polizeirevier Sindelfingen. Grund seines Anrufes war eine Königspython, die er gegen 17:30 Uhr am Feldrand im Bereich des Maurener Weg in Böblingen gefunden hatte. Die Schlange nahm der junge Mann in einem Karton zunächst mit zu sich nach Hause und brachte sie anschließend zum Polizeirevier Böblingen.

Schlussendlich übergaben Polizeibeamte die Schlange in die Obhut des Tierheims Böblingen. Das Polizeirevier Böblingen sucht nun den Besitzer der Schlange und bittet auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Tieres geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden. Quelle: Polizeipräsidium Ludwigsburg (ots)