Massives Fischsterben in der Oder beunruhigt Bürger: "Das ist eine Katastrophe"

Ein großes Fischsterben in der Oder beunruhigt die Menschen in Brandenburg an der Grenze zu Polen. Zur Wochenmitte wurden Tausende tote Fische in dem Fluss entdeckt, ein Teil davon auf Höhe der Stadt Frankfurt (Oder) und umliegender Orte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einer Straßenumfrage am Sonntag äußerten Bewohner der Stadt ihre Gedanken über Ursachen und Konsequenzen des Fischsterbens und über die Bedeutung der Oder für die Region. " Quelle: RT DE