Kleve: Bundespolizei nimmt drei Georgier auf der Autobahn A 3 fest und stellt umfangreiches Diebesgut sicher

Am Donnerstagabend, 15. April 2021 um 19:15 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Bundespolizei einen Audi A 4 mit Hamburger Zulassung, besetzt mit einer männlichen Person, auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Loher Feld zu kontrollieren. Eine zuvor getätigte Kennzeichenüberprüfung ergab, dass diese aktuell einem Kia zugeteilt waren.

Der Fahrzeugführer folgte zunächst den Anhaltezeichen über den Verzögerungsstreifen auf den Rastplatz. Während der Abfahrt von der Autobahn überholte ein Ford Fiesta mit ungarischer Zulassung den Audi, folgte unmittelbar dem Dienstwagen und fuhr auf diesen auf. Anschließend konnten die Beamten vor Ort beide Fahrzeuge stoppen und die drei Insassen überprüfen.



Hierbei wurde ermittelt, dass die Personen, drei Georgier im Alter von 24, 27 und 39 Jahren, bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind. Im Fahrzeug stellten die Beamten drei Kunststoffsäcke mit zahlreichen Drogerie- und Kosmetikartikeln im Wert von ca. 5000 EUR sicher. Die Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass die aufgefundenen Sachen aus Einbruchdiebstählen in mehreren Drogeriemärkten am Niederrhein stammten. Ein Tatverdächtiger wurde erst am Tag zuvor aus der Untersuchungshaft aufgrund eines Raubes entlassen. Aufgrund des schweren und gewerbsmäßigen Bandendiebstahls ordnete das Amtsgericht Geldern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve am Freitagnachmittag die Untersuchungshaft gegen die Georgier an.



Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)