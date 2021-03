Querdenken 711 - Stuttgart: Aufruf zur Großdemonstration in Kassel am 20.03.2021

Am Samstag, den 20. März 2021, findet ab 12:00 Uhr eine Großdemonstration für Frieden, Freiheit und Demokratie in Kassel statt. Der Veranstalter „Freie Bürger Kassel“ fordert die Einhaltung unserer Grundrechte und die Beendigung der überzogenen Corona-Maßnahmen. Geplant sind eine Kundgebung und ein anschließender Aufzug. Dies schreibt die Querdenken 711 - Stuttgart Initative in ihrer Pressemitteilung.

Weiter schreibt Querdenken 711 Stuttgart: "Querdenken711 ruft alle Initiativen nach Kassel auf

Auch die Initiative Querdenken-30 Berlin hat sich bereits diesem Aufruf angeschlossen. Insbesondere möchten wir es Pressevertretern einfacher machen, verschiedene, für den 20.03.2021 angemeldete Demonstrationen zu unterscheiden. Wir bitten deshalb alle Querdenken-Initiativen, es uns gleich zu tun, und die Pressemitteilung als Vorlage zu nutzen und an ihren regionalen Presseverteiler zu senden Querdenken ist als außerparlamentarische Bewegung gestartet und das bleibt auch so. Wir fordern die Aufhebung aller Einschränkungen unserer Grundrechte, die Aufhebung der Corona-Maßnahmen und die Wiederherstellung der Parlamente. Wir sind Demokraten. Wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat. Querdenken-711 hat für 2021 drei Demonstrationen angemeldet: Am 03.04.2021 in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen

Am 01.08.2021 in Berlin auf der Straße des 17. Juni und

Am 29.08.2021 in Berlin auf der Straße des 17. Juni Quelle: Querdenken 711 - Stuttgart